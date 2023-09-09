الأمن العراقي يعتقل "أوسكار" بتهمة قبض أموال طائلة بالنصب والاحتيال

شفق نيوز/ اعتقلت القوات الامنية في محافظة ذي قار، اليوم السبت، الناشط المدني "فارس أوسكار" بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية اعتقلت الناشط المدني الشهير بلقب (أوسكار) بناءً على شكاوى قضائية قدمت بحقه أمام المحاكم المختصة تتعلق بالنصب والاحتيال، حيث قام باستلام أموال طائلة من مواطنين بسطاء في سوق الشيوخ مقابل الحصول على درجات وظيفية لهم، لكنه لم يفعل".

وأضاف المصدر، أن "اوسكار اعتقل وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وهو الآن قيد التحقيق في احد مراكز الاحتجاز الخاصة".