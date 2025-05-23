الأمن العراقي يعتقل منفذ حادث دهس 4 مواطنين في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة العراقية، مساء الجمعة، إلقاء القبض على متهم تسبب بمصرع أربعة مواطنين في حادث دهس نفذه في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، وذلك بعد أن فر إلى جهة مجهولة.

وذكر بيان لشرطة الرصافة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مشترك من قسم مكافحة اجرام الأمين، وبالتنسيق مع قسم إجرام الزوراء ومركز شرطة أكد، تمكن من كشف ملابسات حادث دهس مميت كان مسجلاً ضد فاعل مجهول".

وأضاف البيان، أن "من خلال متابعة دقيقة لكاميرات المراقبة وجمع المعلومات ونصب كمين محكم، تم القبض على المتهم، وضُبطت بحوزته عجلة نوع (تريلة)

وأوضح بيان الشرطة، أن "الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة"، لافتاً إلى أن "منفذ الهجوم، جرى إيداعه التوقيف الآن، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".