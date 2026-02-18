الأمن العراقي يعتقل مسؤلاً محلياً وموظفين "مرتشين".. فيديو

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الثلاثاء، ضبط مدير إحدى المؤسسات الحكومية في محافظة المثنى متلبساً بجريمة الرشوة، إلى جانب اعتقال موظف بتهمة الابتزاز وشخص ينتحل صفة معقّب في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز،، أن قوة أمنية مشتركة من مديريتي أمن المثنى والقادسية ألقت القبض على مدير مؤسسة حكومية متلبساً بالرشوة، حيث ضُبط بحوزته مبلغ 15 مليون دينار طلبه من أحد المواطنين مقابل توقيع قرار.

وأضاف أن المحكمة المختصة أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المتهم وفق المادة 307 من قانون العقوبات العراقي.

وفي سياق متصل، ألقت المفارز الأمنية القبض على موظف آخر في المؤسسة ذاتها بتهمة ابتزاز المواطنين وطلب رشاوى مقابل إنجاز معاملاتهم.

كما جرى ضبط شخص ينتحل صفة معقّب في مؤسسة الشهداء ببغداد، بعد أن احتال على مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ضُبطت بحوزته مصوغات ذهبية تعود لإحدى الضحايا.

وأشار البيان إلى إحالة جميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم وفق أحكام القانون.