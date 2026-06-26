الأمن العراقي يعتقل متهمين بـ"إثارة الفتنة" خلال زيارة عاشوراء

شفق نيوز- بغداد/ كربلاء

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، اعتقال متهمين بالترويج للفكر المتطرف وإثارة الفتنة في العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء، خلال زيارة ذكرى عاشوراء.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فرق جهاز الأمن الوطني تمكنت بعد جهدٍ استخباري ومتابعات ميدانية ضمن خطة تأمين زيارة عاشوراء، من تنفيذ عمليات أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بتهديد السلم المجتمعي".

وأضافت أن مفارز الجهاز نفذت عمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد، حيث تمكنت في الأولى من تحديد هوية أحد الأشخاص في قضاء أبي غريب بعد رصده ينشر محتوى عبر منصة (تيك توك) يتضمن الترويج للفكر الداعشي المتطرف، وإثارة النعرات الطائفية، والإساءة إلى الرموز الدينية، فضلاً عن تمجيد الجرائم الإرهابية، وقد ضُبطت بحوزته ثلاثة هواتف نقالة وعدد من الكتب التي تدعو إلى الخطاب المتطرف".

وتابع الجهاز: "أما العملية الثانية، فقد أسفرت عن إلقاء القبض على متهم أقدم على تمزيق راية خاصة بالشعائر الحسينية في منطقة حي الجهاد، في محاولة تهدف إلى الإخلال بالسلم المجتمعي".

ولفت إلى أن "مفارز الجهاز في محافظة كربلاء، تمكنت، بالتنسيق مع العتبة الحسينية المقدسة، من معالجة حادثة تجاوز وقعت بالقرب من مرقد الإمام الحسين، بعدما أقدمت مجموعة مكونة من (14) شخصاً من حملة الجنسية الأجنبية على الاعتداء على زائرين آخرين، في حادثة كادت أن تتسبب بإثارة فتنة بين الحشود الكبيرة في منطقة بين الحرمين".

وبين أن "هذه العمليات نفذت بعد استحصال الأوامر القضائية من القضاة المختصين، وأُحيل جميع المتهمين إلى الجهات التحقيقية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً".