الأمن العراقي يعتقل متهماً بغسيل الأموال وآخر محتال بطريقة إحترافية على "الفيسبوك"

شفق نيوز/ أفادت السلطات الأمنية يوم الخميس بالقاء القبض على متهمين أحدهما بغسيل الأموال، والآخر بالنصب والإحتيال بطريقة إحترافية في كل من العاصمة بغداد، ومحافظة المثنى.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان أن مفارز في سيطرة جسر ديالى التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بغسيل الأموال حاول النفاذ من السيطرة.

ووفقا للبيان فإنه تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق المادة ٣ الى محكمة الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال حيث تم اقتياده الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

في غضون ذلك قالت شرطة محافظة المثنى إنها القت القبض على متهم يقوم بالنصب والاحتيال بطريقة احترافية .

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه تم تسجيل شكوى من قبل أحد المواطنين في شعبة إجرام قضاء الخضر التابعة الى قسم مكافحة الاجرام في المثنى جنوب غرب المحافظة بقيام شخص من إحدى المحافظات الوسطى بالنصب والاحتيال عليه بطريقة احترافية.

وتابعت بالقول إن المتهم عمل بيج في مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ونشر القروض على الموقع بهدف كسب أكبر عدد ممكن من المواطنين لإيهامهم بمنحهم قروض مقابل مبالغ مالية.

ونوهت الشرطة إلى أنه تم إلقاء القبض عليه فدونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا واعترف بقيامة بأخذ مبالغ مالية من المواطنين ووعدهم بإعطاهم قرض، تم توقيفه وفق أحكام المادة ( 456 ) من قانون العقوبات العراقي وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون .