الأمن العراقي يعتقل أكثر من 130 تاجرا دوليا ومحليا للمخدرات

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على أكثر من 130 تاجراً دولياً ومحلياً للمخدرات.

وذكر بيان للمديرية العامة لشؤون المخدرات ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بقرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة نفذ قسم تحقيقات المديرية العامة لشؤون المخدرات الخاصة خلال عام 2024 عمليات امنية استخبارية استباقية اسفرت عن إلقاء القبض على 76 تاجراً دولياً و55 تاجراً محلياً بالمخدرات".

ولفت البيان الى "ضبط (926) كيلو غراماً من مختلف المواد المخدرة".