الأمن العراقي يعتقل عناصر من داعش يوزعون "كفالات" على أُسر التنظيم

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء القاء القبض على ثلاثة "ارهابيين" يقومون بتوزيع مايسمى (الكفالات) لأُسر عناصر تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم القبض عليهم بالجرم المشهود اثناء قيامهم توزيع مايسمى بالكفالات على أُسر داعش في منطقة سليمان بيك ضمن محافظة صلاح الدين ومن خلال التحقيقات معهم اعترفوا قيامهم بعملية توزيع الاموال على تلك الأُسر".

ونوه البيان الى ان هؤلاء المتهمين يقومون "بنقل المواد الغذائية والامور اللوجستية الاخرى لعناصر داعش مقابل مبالغ مالية "، مضيفا انه "تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم."