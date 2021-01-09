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الأمن العراقي يعتقل عصابة نفذت ١٧ عملية تجارة بالاعضاء البشرية

Category: أمـن

Date: 2021-01-09T09:29:09+0000
الأمن العراقي يعتقل عصابة نفذت ١٧ عملية تجارة بالاعضاء البشرية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم السبت القاء القبض على عصابة نفذت ١٧ عملية تجارة بالاعضاء البشرية في محافظة واسط.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم القاء القبض على ثلاثة متهمين بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد ومن خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا قيامهم بـ(١٧) عملية لتجارة الاعضاء البشرية في محافظة واسط ،فضلاً عن كونهم ضمن شبكة اجرامية مختصة  بتلك التجارة مرتبطة بمحافظة بغداد.

كما واعترفوا بقيام اثنين منهم ببيع كليتيهما مقابل مبالغ مالية ، حسب البيان.

وذكرت الوكالة انه تم توقيفهم وفق احكام المادة (١٦) من قانون الاتجار بالاعضاء البشرية حسب قرار قاضي التحقيق .

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