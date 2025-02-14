الأمن العراقي يعتقل عددا من جماعة القربان في ميسان

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الجمعة، القبض على 10 أشخاص ينتمون لجماعة "القربان" في ميسان، وإحباطه مخطط انتحار داخل الجماعة.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في عملية استباقية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان من إحباط مخطط انتحاري وإلقاء القبض على 10 أشخاص ينتمون لجماعة القربان المتطرفة، والتي تمارس طقوساً خطيرة تتضمن اختيار أحد أعضائها عن طريق القرعة لإنهاء حياته شنقاً كنوع من القربان المزعوم".

وأضاف "جاءت العملية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول نية المجموعة تنفيذ طقوسها المتطرفة، حيث وقعت القرعة على شخص يُدعى (ع.ص)، وكان من المقرر أن يقوم بشنق نفسه خلال الأيام الثلاثة القادمة".

وبين أنه "بعد الحصول على الموافقات القضائية، تحركت مفارزنا وتمكنت من اعتقال المستهدف في أحد مقاهي مركز المحافظة"، مضيفا "خلال التحقيقات، اعترف المتهم المذكور بانتمائه لجماعة القربان وكشف عن تفاصيل نشاطاتها وأسماء المتورطين فيها، مما مكّن مفارزنا من توسيع عملياتها والقبض على تسعة متهمين آخرين من أعضاء الجماعة المتطرفة".

وجماعة "القربان" هي مجموعة دينية متطرفة ظهرت في العراق، وتُعرف أيضًا بـ"العلي اللهية"، تروج لأفكار منحرفة، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب، وتدعو إلى التضحية بالنفس في مناسبات دينية.

تُنفذ الجماعة طقوسًا غريبة، منها إجراء "قرعة القربان" لاختيار الأفراد الراغبين في التضحية بأنفسهم.

في تموز 2024، ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 39 من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، والديوانية، بعد تنفيذهم طقوسًا متطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.