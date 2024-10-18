سعى لتعليمها لتجار محليين .. الأمن العراقي يعتقل "صانع المخدرات"

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على شخص متهم بصناعة مادة "الكريستال" المخدرة.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، أنه عقب عملية استخباراتية استمرت عدة أشهر، تمكنت مفارز الجهاز من إحباط مخطط لتصنيع وتوزيع مادة الكريستال المخدرة.

ووفقا للبيان، فإن العملية أسفرت عن اعتقال مختص في تحضير هذه المادة الخطيرة.

وأضاف البيان أن هذا الشخص كان يسعى لتعليم التجار المحليين أساليب إنتاجها، مما وجه ضربة قوية لشبكات الاتجار بالمخدرات وأحبط هذا المخطط الخطير.