الأمن العراقي يعتقل شخصاً هدد أساتذة كلية طب

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، بأن الأمن الوطني القى القبض على متهم بتهديد أساتذة جامعيين في ديالى.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه إستناداً لمعلومات إستخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى وبعد تفعيل جهديها الإستخباري والميداني من إلقاء القبض على متهم قام بتهديد مجموعة من أساتذة كلية الطب في جامعة ديالى.

وبينت أنه جرى تدوين أقواله أصولياً واحالته إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون .