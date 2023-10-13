الأمن العراقي يعتقل شخصاً أدعى أنه مهدي آخر الزمان

شفق نيوز/ أفادت الشرطة العراقية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على شخص أدعى أمام الملأ من النّاس أنه "الإمام مهدي" وذلك في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً من مواليد العام 1997 يرتدي وشاحاً أخضر وملتحي الوجه قام بالصعود على السياج الخارجي لجامع 17 رمضان ضمن ساحة الفردوس وسط بغداد، وهتف بصوت عالٍ أنه "رسول من الله، وأنه الامام المهدي المنتظر"، ويتكلم بكلام يدعو الى التحريض والسخرية.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية القت القبض عليه، مشيرا إلى أنه بعدها تبين أن هذا الشخص من سكنة الجانب الأيمن من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

يُذكر أن الإمام المهدي لدى الموروث الديني الإسلامي هو من آل محمد، ويظهر في آخر الزمان و"يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما" كما في الحديث النبوي، غير أن هناك اختلافاً حول شخصيته حيث يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لم يُولد بعدُ وأنه من أبناء الإمام السبط الحسن بن علي بن أبي طالب من ولد فاطمة ابنة الرسول، بينما يعتقد الشيعة الإمامية أنه وُلد في القرن الثالث الهجري ويُدعى محمد بن محمد بن الحسن العسكري من أحفاد الإمام السبط الحسين بن علي.