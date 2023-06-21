الأمن العراقي يعتقل "سراق موبايلات" في مباراة نهائي غرب اسيا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن الأمن العراقي اعتقل "سراق موبايلات" من المشجعين في مباراة نهائي غرب آسيا بملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن عناصر من الأمن الوطني ألقت ليلة أمس، القبض على ثلاثة أشخاص أقدموا على سرقة أجهزة موبايل من المشجعين داخل ملعب المدينة خلال مباراة العراق وايران، مشيرا الى ضبط بحوزتهم نحو 10 أجهزة.

وذكر المصدر، أن الأمن أحال السراق الى السلطات المختصة.

وليلة أمس الثلاثاء، توج المنتخب العراقي بلقب غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، بفوزه على نظيره الإيراني في مباراة جرت على ملعب المدينة (الحبيبية) الدولي وسط حضور جماهيري كبير.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد حضوراً جماهيراً كبيراً.

انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين 1-1، حيث سجل المنتخب الايراني عن طريق حسين كودرزي في الدقيقة 31، وجاء هدف التعديل للعراق عن طريق حسين عبد الله لاوندي في الدقيقة الثانية من الوقت الاضافي للشوط الاول.

وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى صافرة الحكم معلناً عن نهاية المباراة وذهابها لركلات الترجيح وتنتهي لصالح المنتخب العراقي لاول مرة للمنتخبات الاولمبية.