الأمن العراقي يعتقل إرهابياً "خطيراً" وتاجر أسلحة ويضبط اعتدة في الأنبار وبغداد

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، بإلقاء القبض على إرهابي" خطير وتاجر اسلحة، كما ضبط عدداً من الأسلحة والاعتدة في عملية استباقية بمحافظتي الانبار وبغداد.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار الضربات الاستباقية وتماشياً مع الخطة الأمنية المعدة لحماية الزيارة الأربعينية من أي خرق أمني تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بناءً على معلومات استخبارية من الإطاحة بأحد الإرهابيين في محافظة الأنبار بالإشتراك مع قوة من الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد".

وأشار البيان الى أن "عملية إلقاء القبض جرت بعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة تحركات المتهم واكتمال الأدلة الكافية، حيث جرى مداهمة مقره وضبط بحوزته (195) إطلاقة لسلاح بي كي سي، و(6) قنابر هاون و(30) صاروخ آر بي جي، وحاويتين من عتاد أحادية و(19) حشوة خاصة بصواريخ الآر بي جي، وآلة قياس عسكرية، وناظور عسكري، و(50) إطلاقة من عتاد الأحادية، واطلاقات أخرى متنوعة".

وفي السياق ذاته استطاعت المفارز في بغداد من إلقاء القبض على أحد أهم تجار السلاح غير المرخص وبحوزته عدد كبير من الأسلحة والاعتدة، حيث تم ضبط (300) غطاء مصادمة، وقمبرة هاون و(16) صاروخ قاذفة وعدداً آخراً من الأسلحة والاطلاقات النارية".

ولفت البيان الى "إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون".