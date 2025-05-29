الأمن العراقي يعتقل رجلاً سقى طفلاً مشروباً كحولياً.. صورة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال رجل سقى طفلاً مشروباً كحولياً بمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار ألقى القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتناول المشروبات الكحولية ويقدّمها لطفل صغير في قضاء الفلوجة.

وأوضح المصدر، أن "العملية نُفذت بعد متابعة دقيقة للمقطع الذي أثار استياء المتابعين"، مشيراً إلى أن "المتهم أُحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".