الأمن العراقي يعتقل دواعش نفذوا عمليات ضد المدنيين

شفق نيوز/ اعلن جهاز الامن الوطني يوم الخميس إلقاء القبض على عنصرين ينتميان لصفوف تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان اليوم ان العنصرين كانا قد استهدفا القوات الامنية اثناء فك الحصار عن بلدة امرلي بمحافظة صلاح الدين.

كما وتمكنت مفارز الجهاز بعد ورود معلومات امنية، ووفق مذكرات قضائية من اعتقال عنصرين اخرين يعمل احدهما بما يسمى ديوان الجند في ولاية دجلة، اثناء تخفيه ضمن العائلات النازحة في مخيم ليلان، فيما ينتمي الاخر الى ما يسمى اشبال الخلافة.

وذكر البيان انه جرى تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عدة، طالت المواطنين العزل والقوات الامنية على حد سواء، وقد تمت احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

من جهتها قالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية ان مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على احد الارهابين بالتعاون مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني العراقي في قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك و المطلوب وفق مذكرة قبض للجهاز اعلاة حسب احكام المادة ٤ أرهاب لانتمائة لتنظيم داعش بصفة ناقل.