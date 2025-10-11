الأمن العراقي يعتقل أحد مشاهير "تيك توك" بتهمة "التجاوز على الذات الإلهية"

شفق نيوز – كركوك

اعتقلت القوات الأمنية في محافظة كركوك، اليوم السبت، أحد الشباب المشهورين على منصات التواصل الاجتماعي بتهمة "التجاوز على الذات الإلهية".

وقالت مصادر أمنية، إن "الأجهزة الاستخبارية في كركوك اعتقلت ،مساء اليوم، شاباً يُعرف على منصات التواصل الاجتماعي باسم ب. ن. د، وهو من مشاهير تطبيق تيك توك"، مشيرة إلى "تجاوزه على الذات الإلهية في بث مباشر على حسابه الشخصي".

وبحسب المصادر، تم توقيف المتهم وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي، والتي تعالج الإساءة إلى المقدسات الدينية والتعرض للعقائد الدينية.

وأوضحت المصادر، أن "الفيديو الذي نشره المتهم على البث المباشر أثار موجة من الاستهجان بين المتابعين، ما دفع الأجهزة الاستخبارية للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، لضمان حماية القيم الدينية واحترام الرموز المقدسة".

يُذكر أن السلطات العراقية شددت خلال الفترة الماضية على ملاحقة أي محتوى يتضمن التجـاوز على المقدسات الدينية في مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات عاجلة بحق المخالفين، بما يعكس التزامها بحماية القيم الدينية والمجتمع من أي إساءة.