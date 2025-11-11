الأمن العراقي يعتقل جميع المتسببين بحادثة كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، القبض على جميع المتسببين بحادث الهجوم المسلح في كركوك، والذي أودى بحياة شرطيين اثنين.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً وقع في الساعة الثانية من فجر اليوم، بين مجموعتين في محافظة كركوك"، مبينة أن "الاشتباك بدأ بالأيدي ثم تطور لاحقاً إلى استخدام الأسلحة، ما أسفر عن مقتل منتسبين اثنين وجرح مواطنين اثنين آخرين".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية في محافظة كركوك طوقت مكان الحادث، وألقت القبض على جميع مطلقي النار والمتسببين بالحادث، كما ضبطت الأسلحة المستخدمة وإحالة المتهمين إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

يذكر أن مصدراً أمنياً قد أفاد الوكالة، صباح اليوم، بمقتل عنصرين من شرطة النجدة في محافظة كركوك، إثر اشتباك مسلح اندلع خلال احتفالات انتخابية في مركز المدينة.

في المقابل، عد رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ ما جرى "عملاً خطيرا يمسّ هيبة الدولة ويهدد السلم الأهلي"، موجّها بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.