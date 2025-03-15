الأمن العراقي يعتقل ثلاثة سوريين يروجون للتنظيمات الإرهابية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المعتقلين هم (ع. أ) و(ح. ع) و(ي. ي)، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال تمت على خلفية قيامهم بنشر منشورات تروج وتمجد التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك "جبهة النصرة" في سوريا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت، خلال الأسبوع الماضي، مجموعة أخرى من السوريين بتهم دعم "التنظيمات الإرهابية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الجهود المستمرة لتعقب ومكافحة النشاطات التي تهدد الأمن والاستقرار.