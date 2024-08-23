الأمن العراقي يعتقل "العقل المدبر" لمعركة الزركة

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة العراقية، مساء الجمعة، إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالمشاجرة المسلحة التي وقعت في قرية "الزركة" التابعة لقضاء الكوفة ضمن محافظة النجف.

وبحسب بيان لشرطة النجف، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "معلومات وجهدا استخباريا مكثفا، قاد قوة ضمن قيادة الشرطة إلى إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في حادث مقتل أحد الأشخاص بمنطقة الزركة شمالي المحافظة".

وأوضح بيان الشرطة، أن "التوصل إلى المتهم جرى من خلال عملية أمنية اتسمت بعمل شرطوي مكثف ضمن قاطع المسؤولية، إذ اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة لإكمال أوراقه التحقيقية".

وشهدت منطقة الزركة، يوم الأربعاء الماضي، ليلة دامية كادت أن تعكر صفو الزيارة الأربعينية التي دخلت مرحلة الذروة في النجف، نتيجة اشتباكات كانت أشبه بمعركة كبرى، اعتقلت قوات الأمن عهلى إثرها العشرات، كما صادرت مئات من قطع الأسلحة والعتاد.

والزركة، هي قرية تتبع قضاء الكوفة بمحافظة النجف، وشهدت اندلاع معركة دامية قبل 17 عاماً بين القوات الامنية العراقية والامريكية من جهة، وجماعة أحمد الحسني والحواتم من جهة أخرى، راح ضحيتها المئات من المشاركين في المعركة من الطرفين، فيما أسقطت طائرة أمريكية أثناء القتال.