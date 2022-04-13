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الأمن العراقي يعتقل العشرات من اتباع الصرخي ويفكك شبكة تتاجر بالفتيات

Category: أمـن

Date: 2022-04-13T08:09:20+0000
الأمن العراقي يعتقل العشرات من اتباع الصرخي ويفكك شبكة تتاجر بالفتيات

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني، يوم الأربعاء، بالقاء القبض على العشرات من اتباع المرجع الديني محمود الحسني الصرخي في تسع محافظات عراقية وذلك عقب الدعوات التي أطلقها خطباء من بينهم بتهديم مراقد أئمة أهل البيت، وقبور والأنبياء والأولياء والصالحين.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لأوامر قبض قضائية يواصل جهاز الأمن الوطني حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر الحركات المتطرفة التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي".

وأضاف البيان أن مفارز الجهاز تمكنت من القاء القبض على ( 29 ) متهماً بالانتماء إلى تلك الحركات المتطرفة في محافظات ( بغداد، ذي قار، بابل، القادسية ، المثنى ، البصرة، ميسان، واسط، النجف)، مشيرا إلى أنه تم تدوين أقوالهم أصولياً واحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

في غضون ذلك أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد أن مفارزها تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة مطلوبين عن قضية الاتجار بالبشر .

وبينت المديرية في بيان أن عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب النهروان لمكافحة الإجرام عن وجود مجموعة أشخاص يقومون ببيع الفتيات.

ووفقا للبيان تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهمين، وبعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة بجريمتهم.

وتابع البيان انه دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة (٦) من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لينالوا جزاءهم العادل.

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