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الأمن العراقي يعتقل "الساحر دانيال" أخطر "مبتز ومشعوذ"

Category: أمـن

Date: 2021-09-07T09:46:51+0000
الأمن العراقي يعتقل "الساحر دانيال" أخطر "مبتز ومشعوذ"

شفق نيوز/ أفاد مصدر في جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق يوم الثلاثاء بإلقاء القبض على أخطر ساحر ومشعوذ ومبتز ألكتروني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات الجهاز شرعت في حملة أمنية واسعة لإعتقال المبتزين وأولئك الذين يثيرون الفوضى، والفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي في البصرة.

وبيّن المصدر أن من بين الذين تم القبض عليهم أخطر مبتز الكتروني و "ساحر ومشعوذ" صاحب صفحة (دانيال الصابئي).

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في عام 2017 عن قرار يقضي بإغلاق مكاتب السحر والشعوذة المنتشرة في بغداد وباقي محافظات العراق، ومعاقبة المخالفين.

وتزايدت في الآونة الأخيرة لجوء الناس في العراق إلى السحرة والمشعوذين جراء تفاقم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التدهور الاقتصادي وتراجع الوعي لدى الفرد والشعور باليأس والإحباط.

وأكثر من يلجأ إلى أعمال السحر والعرافين والمشعوذين هم النساء كونهن الحلقة الأضعف داخل المجتمعات في بلدان مثل العراق تعاني أزمات الحروب والاقتتال، وتردي الواقع المعيشي والاقتصادي وتفشي البطالة والفساد، وعدم الإهتمام بتنمية الفرد.

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