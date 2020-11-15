الأمن والحشد يظفران بخلية وشبكة إرهابيتين كبيرتين في نينوى وديالى

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني يوم الاحد عن تفكيك خلية لتنظيم داعش مؤلفة من 15 عنصرا وذلك في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزها "تمكنت من تفكيك خلية إرهابية نائمة مؤلفة من 15 ارهابياً متوزعين في احياء مختلفة من المحافظة بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية".

واشار البيان الى تدوين اقوال المعتقلين "اصولياً والذين اعترفوا بالتخطيط لشن هجمات تعرضية متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني ولاثبات الوجود"، مضيفا انه "قد جرى احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وعلى صعيد مواز افاد قائد قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، يوم الاحد ، بالإطاحة بأكبر شبكة إرهابية من بقايا داعش بعملية استباقية في قضاء خانقين في محافظة ديالى.

وقال الموسوي ان ” قوة من (اللواء ٢٣ ف ٢) والاستخبارات شرعت بعمليات نوعية استباقية نجحت خلالها بتفكيك أكبر خلية ارهابية من بقايا فلول داعش في قضاء خانقين في ديالى “، لافتا الى ان ” الإرهابيين كانوا يرمون شن عملية إرهابية لاستهداف أمن المواطنين في المحافظة “.

وأضاف انه “تمت مصادرة عدد من الأسلحة والاعتدة كانت بحوزة الإرهابيين المخصصة لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين في محافظة ديالى”، من دون الاشارة عدد افراد عناصر الشبكة.