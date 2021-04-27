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الأمن العراقي يظفر بصيد ثمين من عسكريي داعش في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-04-27T07:37:58+0000
الأمن العراقي يظفر بصيد ثمين من عسكريي داعش في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الثلاثاء القاء القبض على 13 عنصرا من تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إن مفارز جهاز الأمن الوطني هناك وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية تمكنت من إلقاء القبض على 13 عنصراً ارهابياً ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من احيائها، توزعوا بصفة مقاتلين في فرق (الفرقان، خالد ابن الوليد، مؤتة، نهاوند) المنضوية بما يسمى المعسكرات العامة.

ووفقا للبيان فإن قد جرى تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، واستهداف القوات الامنية اثناء معارك التحرير، وتم احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

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