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الأمن العراقي يظفر بصيد ثمين من عناصر داعش في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-01-14T13:05:01+0000
الأمن العراقي يظفر بصيد ثمين من عناصر داعش في الأنبار

شفق نيوز/ القى جهاز الأمن الوطني العراقي، القبض على 11 شخصا بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الانبار من القاء القبض على 11 ارهابياً استناداً على مذكرات قبض صادرة وفق احكام المادة (4/ ارهاب)".

ووفقا للبيان فقد "جرى تدوين افاداتهم بعد ما اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش، وشاركوا بمواجهات وتعرضات على القوات الامنية خلال عمليات التحرير".

واشار البيان إلى أنه قد تمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل.

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