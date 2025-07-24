الأمن العراقي يطيح شبكة تمويل وتجنيد "متطرفة" في عملية نوعية بأربع محافظات

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة تقدم دعماً مالياً ولوجستياً لعناصر مرتبطة ببقايا كيان متطرف، وذلك بجهد استخباري نوعي وتنسيق مشترك بين مديرياته في أربع محافظات، أسفر عن اعتقال عنصرين متورطين في أنشطة تمويل وتجنيد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية أمن كركوك، وبالتعاون مع مديرية أمن الأنبار، تمكنت من رصد شبكة تمويل خفية تقودها امرأة من سكان الفلوجة، جرى توقيفها وفق مذكرة صادرة بالاستناد إلى المادة (4/إرهاب).

وبين، أن المتهمة تتولى توزيع مبالغ مالية وكفالات داخل مخيمي الجدعة والهول، ما أتاح تمرير الدعم إلى بعض العائلات والعناصر المرتبطة بالتنظيم.

وفي محور متصل من العملية، أفضى تنسيق بين مديرية أمن ديالى ومفارز أمن نينوى إلى اعتقال أحد المطلوبين في محافظة نينوى، عقب متابعة ميدانية وتحقيقات استمرت ثلاثة أيام.

وأفاد البيان بأن المعتقل، المعروف بلقب “أبو عمر القرشي”، كان ضالعاً بمحاولات استقطاب بعض الشباب، وتلقى تدريبات سابقة على مواضيع أمنية وتقنية، وتبين وجود مذكرة قبض بحقه صادرة عن القضاء المختص.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات أظهرت سلسلة من العلاقات والأدوار التي أبقت على صلة بعض الأفراد بالتنظيم المنهار، مؤكداً استمرار مفارز الأمن الوطني في تنفيذ عمليات وقائية لرصد التحركات المشبوهة ومنع إعادة تشكّل تلك الشبكات.