الأمن العراقي يطيح بأكبر شبكة للتهريب في بغداد

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، عن الإطاحة بأكبر شبكة لتهريب السجائر والمشروبات الكحولية في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني، تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متخصصة في تهريب السجائر والمشروبات الكحولية، وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعة ميدانية مكثفة، وبعد استحصال الموافقات القضائية".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن اعتقال تسعة متهمين يُشكّلون العمود الفقري للشبكة الإجرامية"، مبينا أن "التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تستخدم أوراقًا رسمية مزوَّرة لإخفاء المواد المهرَّبة، بأوزان مختلفة وأعداد لا تطابق ما هو مذكور في الوصولات الرسمية".

ولفت إلى أن "العملية نتج عنها ضبط مخزنين رئيسيين يُستخدمان كمراكز للتوزيع، الأول مخصص للسجائر المهرَّبة، والثاني للمشروبات الكحولية، وقد احتوى على كميات كبيرة من الصناديق المهرَّبة".

وبين أنه "تمت إحالة جميع المتهمين إلى القضاء، فيما تم تسليم البضائع المهرَّبة المضبوطة إلى هيئة الكمارك العامة لاتخاذ الإجراءات الأصولية بحقها".