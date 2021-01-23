الأمن العراقي يطيح بأفراد خلايا نائمة شاركوا بمعارك مع داعش في مدينتين

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك يوم السبت بتفكيك شبكة من الخلايا النائمة شارك افرادها في معارك البشير وبيجي في محافظة صلاح الدين مع داعش أبان سيطرة التنظيم على مناطق ومدن تُقدر بثلثي العراق في اواسط العام 2014.

وقال الجهاز في بيان اليوم، ان مفارزه تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في كركوك من القبض على شبكة ينتمي افرادها لما يعرف بالخلايا النائمة مكونة من خمسة افراد مطلوبين وفق المادة "4 /ارهاب".

ونوه البيان الى ان المتهمين اعترفوا اثناء التحقيق بتلقيهم توجيهات لاعادة تنظيمهم لشن عمليات ارهابية ، وكذلك اعترافهم بالانتماء سابقاً لما يسمى بديوان "الجند" ولاية كركوك ،

واضاف البيان بعضهم شارك في هجمات ارهابية على قرية البشير ومصفاة بيجي والقيام بتعرضاتٍ على القوات الامنية في المحافظة، مشيرا الى جرى تدوين اقوالهم اصوليا واحالتهم الى القضاء لإتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.