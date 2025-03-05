الأمن العراقي يطيح بأخطر شبكة لترويج المخدرات ويكشف مخزنها شرقي بغداد

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاربعاء، عن الإطاحة بأخطر شبكة لترويج المخدرات في بغداد والمتكونة من تسعة عناصر، والكشف عن مخزنها شرقي العاصمة.

وقال الجهاز في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "ضمن سلسلة العمليات النوعية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزنا من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المتخصصة بتجارة المواد المخدرة في العاصمة بغداد بعد متابعة استخباراتية دقيقة وجهد ميداني متواصل استمر لثلاثة أشهر".

واضاف، أن "العملية أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر الشبكة ومن خلال سير التحقيقات استطاعت مفارزنا من اعتقال جميع أفرادها والبالغ عددهم 9 متهمين يمثلون العناصر الرئيسية في هذه الشبكة الإجرامية".

كما أفضت التحقيقات الأولية مع المتهمين وفقا لبيان الجهاز، إلى "الكشف عن المخزن الرئيسي للمواد المخدرة في شرقي العاصمة بغداد وضبط بداخله كميات كبيرة من المخدرات تمثلت في ثلاثة ونصف كيلوغرام من مادة الماريجوانا، و220 علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين، بالإضافة إلى سلاح نوع مسدس والعثور في وقت لاحق على 485 قطعة من مخدر LSD مخبأة في منزل أحد المتهمين".

واشار الى "إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".