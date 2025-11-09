الأمن العراقي يطيح بمخالفين للتعليمات الانتخابية في بغداد والأنبار

شفق نيوز- بغداد/ الأنبار

تمكنت القوات الأمنية، يوم الأحد، من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين بمخالفات انتخابية في العاصمة العراقية بغداد ومحافظة الأنبار.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، اعتقلت ثلاثة أشخاص يقومون بالترويج لمرشحين سياسيين بالقرب من أحد المراكز الانتخابية، وضُبطت بحوزتهم مبالغ مالية وكارتات ترويجية".

وأضاف أن "القوات الأمنية في جانب الكرخ، تمكنت هي أيضاً من القبض على شخص آخر كان يروّج لأحد المرشحين بالقرب من أحد المراكز الانتخابية، حيث عُثر بحوزته على كارتات انتخابية وعدد من العصائر كان يوزعها على الناخبين".

أما في محافظة الأنبار، أشار مصدر أمني آخر، إلى القبض على أحد الأشخاص في مدينة العامرية أثناء محاولته شراء بطاقات الناخبين مقابل مبالغ مالية تُقدر بـ 50 ألف دينار لكل بطاقة.

يذكر أن مصدراً أمنياً في محافظة الأنبار أفاد الوكالة، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على مجموعة متورطة في عمليات بيع وشراء أصوات انتخابية بالقرب من مركز "الأمجاد" في مدينة الرمادي.

وانطلقت، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة ضمن الانتخابات النيابية في العراق.

ويشارك في الاقتراع الخاص 1,313,980 ناخباً عسكرياً في 809 مراكز اقتراع و4,501 محطة اقتراع، فيما يصوت 26,538 نازحاً في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع.