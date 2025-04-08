الأمن العراقي يطيح بمتهمين خطرين عن جرائم قتل وخطف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال متهمين (خطرين) مطلوبين للقضاء عن جرائم قتل وخطف في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من قسم شرطة الزوراء ودوريات مركز شرطة الزوراء، ترافقها قوة مشتركة من فوج سوات قيادة شرطة الرصافة وشرطة اتحادية، شرعت بواجب تفتيش والقاء القبض على مطلوبين في منطقة (شاعورة ام جدر)".

وأوضح المصدر أن "الواجب جاء بعد ورود معلومات عن تواجد متهمين مطلوبين وفق حاسبة (النافذة الوطنية) عن جرائم قتل"، مؤكداً القبض على المتهمين (م.ع.ب) و(ف.عب.ع) المطلوبين وفق احكام المادة (1/406/أ) ق.ع".

وأضاف أن الملقى القبض عليهم مطلوبين في قضايا قتل وتسليب وخطف بمحافظة البصرة، وكذلك جرائم قتل وخطف في منطقة النهروان ببغداد، وجرى ضبط أسلحة نارية بحوزتهم، وإيداعهم التوقيف في مركز شرطة (اكد) وإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".