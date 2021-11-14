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الأمن العراقي يطيح بمبتز إلكتروني يشهّر بالنساء عبر "تيك توك"

Category: أمـن

Date: 2021-11-14T13:51:14+0000
الأمن العراقي يطيح بمبتز إلكتروني يشهّر بالنساء عبر "تيك توك"

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، اإلقاء القبض على "مبتز إلكتروني" يمارس "التشهير بأعراض الناس" في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة، شرعت بناءً على شكاوى من قبل المواطنين بخصوص متهم يمتلك موقعاً الكترونياً على منصة (التيك توك) ينشر فيه فيديوهات خاصة لتجمعات النساء في حفلات عقد القران والزفاف، بتكثيف جهدها الاستخباري والتحري الميداني بحثا عنه".

وأضافت أن المفرزة وبعد استحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم في إحدى أحياء البصرة".

وأشارت الخلية، إلى "تدوين أقوال المتهم أصولياً، واعترف بالعديد من حالات الابتزاز والتهديد ومساومة عائلات الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع التي جمعها عبر استرجاع الملفات المحذوفة في الهواتف، لتتم إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقه".

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