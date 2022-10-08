الأمن العراقي يطيح بمبتز إلكتروني ساوم فتاةً عربية الجنسية

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، القاء القبض على مبتز إلكتروني ساوم فتاةً عربية الجنسية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يواصل جهوده في الحد من ظاهرة الإبتزاز الإلكتروني وآثارها السلبية على المجتمع، فبعد النظر في الشكوى الواردة إلى الجهاز عن وجود شخص قام بابتزاز مواطنة في إحدى الدول العربية، واستناداً للموافقات القضائية الأصولية تمكنت قوة من الجهاز من إلقاء القبض على المتهم بعد التوصل إلى عنوان سكنه الدقيق في قضاء المحمودية جنوبي بغداد، ليتم اعتقاله وفق المادة (452) وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".