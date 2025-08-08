الأمن العراقي يطيح بقاتل اللواء المتقاعد وزوجته بعد 24 ساعة من الجريمة

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الجمعة، عن القبض على المتهم بقتل اللواء المتقاعد وزوجته، بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في وقتٍ قياسي يعكس سرعة الاستجابة واحترافية الأداء، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب جريمة بشعة تمثلت بقتل لواء متقاعد وزوجته طعناً بالسكاكين داخل منزلهما في منطقة حي القاهرة ببغداد، وذلك خلال أقل من أربعٍ وعشرين ساعة على ارتكاب الجريمة"ز

وأضاف "فور تلقي البلاغ وبعد استحصال الموافقات القضائية، كثفت مفارزنا الأمنية جهدها الاستخباري بالتنسيق مع الفوج التكتيكي - سرية الأنبار، وشكَّلت خلية عمل ميدانية واستخبارية وفنية متخصصة لمتابعة القضية".

وتابع "تم تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه في محافظة الأنبار، وقد أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفقاً للقانون".

وكان مصدرا أمنيا، أفاد يوم أمس لوكالة شفق نيوز، بمقتل ضابط برتبة لواء متقاعد وزوجته وإصابة طفل، بهجوم مسلح على منزله.

وقال المصدر إن "ضابطا متقاعدا برتبة لواء، وزوجته قتلا، فيما أصيب طفل، بهجوم مسلح على منزل في حي القاهرة شمالي بغداد".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ويجري البحث عن المنفذين للهجوم".