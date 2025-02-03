الأمن العراقي يطيح بـ9 مطلوبين بينهم مزورون وتجار مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على 8 مطلوبين بتهم تجارة المخدرات والخطف والتزوير في محافظات مختلفة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى تمكنت من إلقاء القبض على 6 تجار ومروجين للمواد المخدرة في المحافظة، جنوبي البلاد، مبينة أن ذلك جاء في إطار ضربات متتالية لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، حيث تم إصدار مذكرات قبض بحق المتهمين وفق أحكام المادة (28) الخاصة بالمخدرات.

وفي محافظة بابل، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكّنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل من القبض على متهم يقوم بطباعة أرقام سيارات مزورة داخل مطبعة في منزله. وقد تم ضبط ماكينة وأرقام مزورة كانت تستخدم لأغراض التزوير، وتم تسليم المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.

كما ألقت المفارز القبض على مطلوبين للقضاء في محافظتي بابل وكربلاء بتهم الخطف وتجارة وترويج المخدرات، مشيرة الى إصدار مذكرتي قبض وفق أحكام المادتين (421) الخاصة بالخطف و(28) الخاصة بتجارة المخدرات.

وفي ديالى القت الشرطة القبض على "مسن" اقدَمَ على قتل مواطن في قضاء المنصورية.

وقالت في بيان، إن مفارز مركز شرطة سراجق التابع الى قسم شرطة قضاء المنصورية القت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (1/406/أ) الخاصة بقتل مواطن مع سبق الاصرار والترصد، جاء ذلك خلال تنفيذ أمر قبض بحقه ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم إيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.