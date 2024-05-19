الأمن العراقي يطيح بـ9 دواعش ويفكك شبكة للنصب احتالت على 20 شخصا بتأشيرات حج مزيفة

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات المتخصصة بمكافحة الإرهاب في محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، بأن مفارزها ألقت القبض على تسعة متهمين مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

ووفقا لبيان صادر عن الوكالة فإن، ذلك جاء بعملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية قامت بها مفارز الوكالة في المحافظة ووفقا لمذكرات قبض قضائية أصولية.

وأضاف البيان أنه لدى التحقيق مع المتهمين التسعة اعترفوا صراحةً بانتمائهم لتنظيم داعش، ومشاركتهم في العديد من الهجمات على القوات الأمنية العراقية.

أُحيل المتهمون الى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل، بحسب البيان.

وعلى صعيد آخر قال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان إنه تمكن من تفكيك شبكة للنصب والإحتيال أوهمت المواطنين بالحج وفق تأشيرات دخول مزيفة.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أنه بناءً على معلومات دقيقة تلقاها حول وجود شبكة من الأشخاص يعملون في إحدى شركات السفر والسياحة قاموا بالاحتيال على عدد من المواطنين وتزويدهم بتأشيرات حج وفقا لاقامات مزيفة وبيعها بأسعار عالية الثمن بحجة أنها مايسمى (بفيزا حج المجاملة).

وذكر البيان أنه بعد جهد استخباري واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز الجهاز من تحديد مكان المتهمين والقبض على بعضهم، وأثناء مجريات التحقيق اعترفوا بقيامهم بجمع أسماء وجوازات سفر لأكثر من ( 20 ) مواطناً، ثم قاموا بتسفير عدد منهم عبر مطارات ( بغداد - بيروت - الرياض) حيث تمت عملية مغادرتهم بالاعتماد على إقامات مزيفة.

وتابع البيان انه وبعد كشفها جرى إرجاع المسافرين ثم حجزهم لمدة مؤقتة في لبنان ومن ثم تسفيرهم إلى العراق مما سبّب لهم أضراراً مالية ونفسية.