الأمن العراقي يطيح بـ28 متهماً بينهم اثنان ابتزا رجل أعمال بوضع "مخل" مقابل نصف مليار

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن العراقي، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على 28 مبتزاً بينهم اثنان أجبرا رجل أعمال على توقيع كمبيالات بنصف مليار دينار.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزه في محافظة بابل وبالاستناد على الجهد الفني والميداني، وبعد إستحصال الموافقات القضائية ألقت القبض على 3 متهمين، اثنان منهم استخدما إمرأة لإستدراج رجل أعمال بغية ابتزازه من خلال تصويره في وضع مخل وإرغامه التوقيع على كمبيالات بقيمة نصف مليار دينار مقابل عدم نشر التصوير".

وفي نينوى، وبكمائن محكمة، استطاع الجهاز وفق البيان، الإطاحة بـ 8 مبتزين، ساوموا ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

إضافة إلى ذلك، ألقت مفارز جهاز الأمن العراقي، القبض على 7 متهمين بقضايا الابتزاز في محافظة الأنبار، منهم صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية سابقة، وذلك بعد التوصل إلى عناوينهم بعد متابعة ميدانية دقيقة.

هذا ونفذ جهاز الأمن، واجبات متفرقة في محافظات (ذي قار، وديالى، والمثنى، وواسط، وكربلاء المقدسة، والبصرة، وكركوك) تمكن خلالها من الإطاحة بـ(10) مبتزين مارسوا الضغط على مواطنين أبرياء للحصول على الأموال بطرق غير قانونية، وجرى إحالة جميع المتهمين بعد تدوين إفادتهم، إلى الجهات القضائية المختصة، لينالوا جزاءهم العادل.