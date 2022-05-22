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الأمن العراقي يطيح بـ21 "إرهابياً" في أربع محافظات

Category: أمـن

Date: 2022-05-22T10:14:17+0000
الأمن العراقي يطيح بـ21 "إرهابياً" في أربع محافظات

شفق نيوز/ ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، القبض على 21 "إرهابياً" بعمليات متفرقة في محافظات نينوى والانبار وديالى وكركوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية القت القبض على ستة إرهابيين في محافظة نينوى كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة".

كما تمكنت مفارز الجهاز وفقاً للبيان من "تفكيك شبكة إرهابية في محافظة الأنبار تضم خمسة عناصر إرهابية ينتمون إلى ما يسمى قاطع الأنبار ويعملون بصفة مفرزة أمنية".

ولفت البيان الى "إلقاء القبض على اربعة من العناصر الإرهابية في محافظة ديالى اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في منطقة جبال حمرين، كما ألقى القبض على ستة إرهابيين في كركوك يعملون ضمن مايعرف بديوان الجند بينهم قيادي في داعش الإرهابي دخل المحافظة بهوية مزورة وهو أحد المسؤولين عن تفجير الأنابيب النفطية".

واشار البيان الى "تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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