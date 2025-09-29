الأمن العراقي يطيح بـ21 تاجر مخدرات دولي ومحلي

شفق نيوز- بغداد

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، خلال 72 ساعة الماضية، من الإطاحة بـ 21 تاجراً دولياً ومحلياً بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات.

وذكرت محكمة التحقيق المركزية بالرصافة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قسم التحقيقات الخاص في المديرية العامة لشؤون المخدرات تمكن خلال الـ72 ساعة الماضية، من ضبط 50 كيلوغراماً من مختلف المواد المخدرة، وإلقاء القبض على 21 تاجراً دولياً ومحلياً ضمن سلسلة عمليات نوعية دقيقة جرت بإشراف قضائي مباشر".

وبحسب البيان، فإن هذه الضربات جاءت استناداً إلى القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق المختص بالنظر بقضايا شؤون المخدرات الخاصة في محكمة التحقيق المركزية، مضيفاً أن هناك تنسيقاً عالياً بين القضاء وقوى الأمن الداخلي لمحاربة المخدرات في العراق.

من جانبها، ذكرت قيادة عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تشكيلات الفرقتين (المشاة السابعة عشر، الثانية شرطة اتحادية) وقيادة شرطة بغداد الكرخ، وبإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها، تمكن من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأشار البيان، إلى اعتقال متهمين اثنين بالارهاب، فضلاً عن متهمين بـ(القتل العمد، السرقة) مع ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (الشعلة، السلاميات، ابودشير، البوعيثة، المحمودية) بجانب الكرخ".