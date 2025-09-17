الأمن العراقي يطيح بـ10 تجار للمخدرات مرتبطين بشبكات محلية ودولية

شفق نيوز - بابل

أفاد ضابط في الشرطة في محافظة بابل، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على مجموعة متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وذلك ضمن حملة امنية كبيرة انطلقت في قضاء "الكفل" التابع للمحافظة.

وأبلغ الضابط وكالة شفق نيوز، إنه "تمّ القاء القبض على 10 متهمين بالاتجار بالمخدرات في قضاء الكفل مرتبطين بشبكات محلية ودولية".

وأضاف أن "أحد اولئك المتهمين له ارتباطات خارج العراق مع شبكة دولية يقوم من خلالها بتهريب المخدرة إلى مدينة الحلة والترويج لها داخل محافظة بابل".

وتابع الضابط القول، إنه تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزة المتهمين.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في نهاية العام 2024 تفكيك 600 شبكة للاتجار بالمخدرات دولية ومحلية، واحالة افرادها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.