الأمن العراقي يطيح بـ 40 متهماً بـ "الابتزاز الإلكتروني والتشهير"

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، الإطاحة بـ 40 متهماً بـ "الابتزاز الإلكتروني والتشهير"، في 10 محافظات.

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عناصر الجهاز تمكنوا من تنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق امتدت لثلاثة أشهر، أسفرت عن إلقاء القبض على 40 متهماً بالابتزاز الإلكتروني والتشهير في 10 محافظات، وذلك استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين عبر منصات الجهات الرسمية والخط الساخن (131)، وبعد استحصال الموافقات القضائية.

وأضاف أن العمليات جاءت بعد تلقي عدد من الشكاوى من مواطنين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني، حيث ساوم المبتزون ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر مواد أو معلومات حساسة تخصهم، وآخرون تعرضوا للتشهير.

وتابع البيان: "من بين الحالات البارزة التي تم ضبطها، في البصرة، تم اعتقال متهمة في قضاء أبي الخصيب كانت تدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى (محارب الابتزاز)، حيث كانت تستدرج ضحايا الابتزاز بادعاء قدرتها على تهكير حسابات المبتزين، ثم تطلب منهم الصور والفيديوهات المستخدمة في ابتزازهم بحجة مساعدتهم، لتعمد بعدها إلى ابتزازهم بنفسها، وقد تم ضبطها بالجرم المشهود أثناء استلامها مبلغ من إحدى ضحاياها".

كما تم اعتقال، بحسب البيان، متهم في المثنى تمكن من ابتزاز إحدى الفتيات في المحافظة مقابل مبالغ مالية استولى عليها تصل إلى حوالي 9 ملايين دينار عراقي، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود أثناء محاولته استلام مبالغ إضافية.

وأشار إلى "تسليم جميع المتهمين للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للمواد (430 و433) من قانون العقوبات العراقي".