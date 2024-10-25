البصرة.. الأمن العراقي يطيح بـ"مشعوذ" ابتز أكثر من 150 امرأة مالياً و"جنسياً"

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني في البصرة، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على شخص يدعي أن لديه قدرات "روحانية"، قام بابتزاز أكثر من 150 امرأة مالياً و"جنسياً".

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من مواطنين ابتزهم المتهم، وباشرت مفارز الجهاز بعملية التحقق وتدقيق المعلومات، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمت مداهمة منزل المتهم في قضاء الزبير والقبض عليه.

وأضاف أنه خلال التحقيقات "اعترف المتهم صراحة باستغلال جهل ضحاياه لإيقاعهن في شباك الاستدراج والابتزاز، حيث قام بابتزاز أكثر من 150 امرأة مادياً وجسدياً".

وأشار إلى أن المتهم كان يتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين 500 ألف دينار إلى مليون دينار عراقي من كل ضحية مقابل أعماله المزعومة، مؤكداً إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.