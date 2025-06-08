الأمن العراقي يطيح بـ"ألبرتو الأمريكي" بكمين محكم قبل هروبه لكوردستان (صورة)

شفق نيوز / أفادت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، أن مفارز شؤون السيطرات تمكنت من إلقاء القبض على متهم خطير بقضايا المخدرات، خلال محاولة عبوره إلى محافظة السليمانية عبر قضاء الطوز، في كمين محكم نُفّذ بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاعتقال تم في سيطرة (الشهيد الرائد عباس فاضل جوما)، جنوب قضاء الطوز شرقي صلاح الدين، حيث تم استيقاف العجلة التي كان يستقلها المتهم، والقبض عليه دون مقاومة.

وأوضحت أن المتهم يُدعى (ج. ن. ع)، من سكنة الزعفرانية في بغداد، وصادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة 32 من قانون المخدرات، صادر عن محكمة تحقيق جنح الرصافة.

وفي السياق، أكد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن المعتقل يُعرف في أوساط تجارة المخدرات بلقب "ألبرتو الأمريكي"، ويُعد من أبرز المتهمين المطلوبين بتهم ترويج المخدرات في العاصمة بغداد، حيث يواجه عدة قضايا جنائية تتعلق بالاتجار والتهريب.

وأشار المصدر إلى أن اعتقاله يُمثّل "ضربة نوعية" لشبكات المخدرات في بغداد، إذ كان المتهم يُخطّط للفرار نحو إقليم كوردستان، في محاولة للهرب من المتابعة الأمنية.

وأكدت قيادة الشرطة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهة الطالبة تحت إشراف القضاء، مشددة على مواصلة الجهود الأمنية لملاحقة المطلوبين وحماية المجتمع من آفة المخدرات.