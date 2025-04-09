الأمن العراقي يطيح بـ"قرصان إلكتروني" سرب آلاف البيانات الحساسة

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، القبض على متهم نفّذ إحدى أخطر عمليات الاختراق الإلكتروني التي استهدفت عدداً من الشركات الخاصة، وسرّب نحو (1500) غيغابايت من البيانات الحساسة، وقام ببيعها لأطراف مجهولة عدة مرات.

وبحسب بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، فإن البيانات المسربة "شملت معلومات شخصية للمواطنين كالأسماء والعناوين وأرقام الهواتف"، مبيناً أن "هذه الجريمة تُعدّ تهديداً مباشراً لخصوصية المواطنين وأمنهم المعلوماتي، ما استدعى تحركاً عاجلاً من الجهاز لرصد المتهم وتتبع نشاطه السيبراني، وصولاً إلى الإطاحة به قبل أن يتمكن من تسريب مزيد من البيانات أو استغلالها في أنشطة إجرامية أخرى".

وأكد الجهاز في ختام البيان، "التزامه التام بحماية بيانات المواطنين والتصدي للجرائم السيبرانية بكل حزم"، كما دعا "جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص إلى الالتزام بمعايير الأمن السيبراني، وتعزيز إجراءات الحماية الرقمية لمنع أي محاولات اختراق أو تسريب".