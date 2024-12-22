الأمن العراقي يطيح بـ"فتاح فال" يستدرج النساء بذريعة "الاستخارة"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الأحد، الإطاحة بمحتال "فتاح فال" يستدرج النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بذريعة "الاستخارة".

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها في بغداد تمكن من القبض على متهم لقيامه بالاحتيال على النساء عبر تقليد صوت امرأة واستدراج ضحاياه من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي من خلالها عمل الاستخارة.".

وبعد مناشدات عدة من الضحايا، شكلت المديرية فريق عمل متخصص لمتابعة القضية، وتم الكشف عن هوية المتهم والقبض عليه في محافظة ذي قار، كما تمت إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.