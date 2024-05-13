الأمن العراقي يطيح بـ"أسد كركوك" وعصابة لسرقة "أسلاك" بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قوات الأمن العراقية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على عصابة لسرقة "أسلاك وكابلات ومحولات كهربائية" في العاصمة بغداد، فيما أكدت الإطاحة بـ"مفتاح" و"أسد كركوك".

وذكرت الشرطة الاتحادية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قطعات اللواء الرابع الفرقة الأولى بالإشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وبالجرم المشهود يقومون بسرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية والمحولات في منطقة جسر ديالى ضمن العاصمة بغداد، وإحالتهم أصولياً مع المضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

إلى ذلك، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـ.ـاب في بغداد/الرصافة، القبض على متهم يقوم بـ"انتحال صفة" الغرض منها النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بصلة القربى من بعض المسؤولين الحكوميين.

وأوضح بيان للاستخبارات، ورد للوكالة، أن "العملية تمت بعد رصده على مواقع التواصل الاجتماعي واستحصال الموافقات القضائية الأصولية، ودونت أقواله بالاعتراف عن عدة عمليات نصب واحتيال وصُدقت قضائياً".