الأمن العراقي يطيح بـ"ارهابيين" شاركا بمجزرة "سبايكر"

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، بإحكام قبضتها على إرهابيين اثنين اعترفا صراحةً بمشاركتهما في مجزرة "سبايكر".

وقالت الوكالة في بيان اليوم، ان "الارهابيين صُدقت أقوالهما قضائياً وأُحيلا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

وقتل تنظيم "داعش" رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صوراً ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.