الأمن العراقي يطيح بـ"ارهابية" وستة تجار مخدرات في بغداد والنجف

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، بالقبض على ستة تجار مخدرات وامرأة مطلوبة بقضايا "إرهابية" في العاصمة بغداد ومحافظة النجف.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه من خلال تنفيذ واجبين منفصلين، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بالتنسيق مع الفرقة الحادية عشر من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد ، وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تعاطي، حيث تم ضبطها واحالة المتهمين الى القضاء.

ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، القت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف وبالاشتراك مع شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على ثلاثة من تجار المواد المخدرة في محافظة النجف، بحسب البيان الذي اشار الى أن القبض تم بعد استحصال الموافقات القضائية وصدور مذكرات قبض بحقهم ، وقد دونت أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كما استطاعت مفارز المديرية، بحسب البيان أيضا، من القاء القبض على احدى المطلوبات للقضاء وفق أحكام المادة (١/٤)إرهاب، خلال تواجدها في منطقة العلاوي وسط بغداد، موضحا أنها عملية إلقاء القبض جاءت بالتنسيق والتعاون مع فوج طوارئ بغداد التاسع.