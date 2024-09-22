الأمن العراقي يطيح بعصابة شعوذة خطيرة استغلت أكثر من 400 امرأة في بغداد

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين تورطا في ممارسة أعمال السحر والشعوذة وابتزاز أكثر من 400 ضحية في بغداد.

وأوضح في بيان له ورد الى وكالة شفق نيوز، أن العملية تمت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، حيث تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على المتهمين وهما متلبسان بحيازة العديد من الأدوات المستخدمة في أعمال السحر، مثل الصور والأسماء المكتوبة على أوراق تحمل طلاسم.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان باستغلال بعض النساء اللواتي وقعن ضحية لأعمالهما، حيث تجاوز عدد الضحايا الـ 400 امرأة. وقاما المتهمان بابتزاز الضحايا، وتهديدهن مقابل مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 300 مليون دينار عراقي.

وأضاف البيان أنه تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً، واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل.