الأمن العراقي يطيح بشبكة أرعبت المواطنين عبر التهديد بالقتل والتفجير لغرض الابتزاز

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني في بغداد، يوم الاثنين، عن الإطاحة بشبكة "خطيرة" كانت تبث الرعب في الأحياء السكنية وترسل رسائل تهديد بالقتل بهدف ابتزاز الأهالي.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه في العاصمة بغداد تمكنت من الإطاحة "بشبكة إجرامية خطيرة كانت تنفذ أسلوباً منظماً لبث الخوف داخل الأحياء السكنية عبر توزيع أظرف ورقية على منازل المواطنين وعجلاتهم، تتضمن رسائل تهديد بالقتل والتفجير بقصد الابتزاز وإرعاب العوائل الآمنة".

وبين أن التحقيقات أظهرت أن الشبكة اعتمدت "طريقة خبيثة تمثلت في استخدام أرقام هواتف عائدة لشخصيات اجتماعية ووجهاء عشائريين معروفين لا علاقة لهم بالجريمة، بهدف تضليل الضحايا وخلق فتنة مجتمعية تمسّ السلم الأهلي، عبر الإيحاء بأن تلك الشخصيات متورطة في التهديد".

وأضاف الجهاز أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ورصد ميداني متواصل، تمكنت مفارز الجهاز من تحديد هوية أحد المتورطين الرئيسيين، حيث قادت المتابعة إلى إلقاء القبض عليه وضبط المواد والأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائم التهديد.

وأكد أنه خلال التحقيق، قدّم المتهم اعترافات تفصيلية قادت إلى كشف عن متهم ثانٍ مشارك في عمليات التهديد، وعلى الفور جرى القبض عليه.

وأشار إلى تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن الدوافع والارتباطات التي تقف وراء هذه الأعمال الإجرامية.